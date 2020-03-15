Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Proboszcz do ukraińskojęzycznych wiernych: Що ти повинен знати про новий коронавірус?

Region Maciej PAPKE

o.Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Коронавірус SARS-Cov-2 викликає хворобу, яка називається COVID-19. Хвороба найчастіше проявляється підвищеною температурою, кашлем, утрудненим диханням, болем м'язів, втомою. Вірус переноситься повітряно- крапельним шляхом.
W krajach bałtyckich około 150 przypadków koronawirusa

W krajach bałtyckich około 150 przypadków koronawirusa

Proboszcz do rosyjskojęzycznych wiernych: Что нужно знать о коронавирусе?
Коронавірус SARS-Cov-2 викликає хворобу, яка називається COVID-19.
Хвороба найчастіше проявляється підвищеною температурою, кашлем, утрудненим диханням, болем м'язів, втомою. Вірус переноситься повітряно- крапельним шляхом. Щоб зменшити ризик зараження
- пам'ятай про часте миття рук теплою водою з милом,
- не доторкайся руками очей, носа і рота.
- коли кашляєш або чхаєш - завжди закривай рота і носа зігнутим локтем або хустинкою.
- дотримуйся безпечної відстані (1–1,5 m) від особи, яка кашляє, чхає або має півищену температуру.
- уникай великого скупчення людей.

Підозрюєш у себе коронавірус? Є три умови, які свідчать про ризик:
1. якщо протягом останніх 14 днів ти перебував у регіонах, які охоплені вірусом, або мав контакт з зараженою особою.
2. якщо маєш підвищену температуру.
3. якщо кашляєш і маєш утруднене дихання.
Що робити, якщо відчуваєш, що це може бути коронавірус?
Відразу подзвони до санітарно- епідеміологічної служби АБО звернися до інфекційного відділу у лікарні чи до відділу спостережно-інфекційного, де будуть визначені подальші медичні дії.
В Щецині звернися до лікарні на вулиці Arkońskа (можеш також викликати швидку допомогу)

ПАМ'ЯТАЙ: Огляд і лікування осіб, у яких є підозра на коронавірус - безплатні. Також для осіб, які не мають медичного страхування і для чужоземців.
Маєш ознаки подібні до коронавіруса, але не був в країні чи регіоні, де виявлений коронавірус і не мав контакту з зараженою особою? Виконуй основні правила охорони, коли кашляєш і чхаєш, а також гігієну рук. Залишись вдома до того часу, поки не станеш здоровим.
Ми всі разом відповідаємо за нашу спільну безпеку.
o.Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
o.Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Nowy przypadek koronawirusa w Szczecinie [NOWE, ZDJĘCIA]
    (od 12 marca oglądane 29212 razy)
  2. Niemieccy emeryci zawróceni na granicy z Polską
    (od przedwczoraj oglądane 29186 razy)
  3. Kolejne dwa przypadki koronawirusa w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 21927 razy)
  4. Wirus uszczelnił granicę z Niemcami
    (od 10 marca oglądane 20719 razy)
  5. SP 45 i filia przedszkola nr 58 zamknięte. Podejrzenie koronawiursa [NOWE, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 20364 razy)
  6. Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Granice Polski będą zamknięte
    (od przedwczoraj oglądane 14508 razy)

Archiwum informacji

marzec 2020
poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00

radioszczecin.tv

Proboszcz do rosyjskojęzycznych wiernych: Что нужно знать о коронавирусе?
Polska zamknęła granice. "Procedury muszą być rygorystyczne" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Proboszcz do ukraińskojęzycznych wiernych: Що ти повинен знати про новий коронавірус?
Wiosnę czuć w powietrzu! Ciepła i słoneczna niedziela [WIDEO]
Sobota w słońcu i coraz cieplej [WIDEO]
Powiat policki wyznaczył miejsca do kwarantanny terminowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty