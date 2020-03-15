Proboszcz do ukraińskojęzycznych wiernych: Що ти повинен знати про новий коронавірус?

Коронавірус SARS-Cov-2 викликає хворобу, яка називається COVID-19. Хвороба найчастіше проявляється підвищеною температурою, кашлем, утрудненим диханням, болем м'язів, втомою. Вірус переноситься повітряно- крапельним шляхом.

Коронавірус SARS-Cov-2 викликає хворобу, яка називається COVID-19.Хвороба найчастіше проявляється підвищеною температурою, кашлем, утрудненим диханням, болем м'язів, втомою. Вірус переноситься повітряно- крапельним шляхом. Щоб зменшити ризик зараження- пам'ятай про часте миття рук теплою водою з милом,- не доторкайся руками очей, носа і рота.- коли кашляєш або чхаєш - завжди закривай рота і носа зігнутим локтем або хустинкою.- дотримуйся безпечної відстані (1–1,5 m) від особи, яка кашляє, чхає або має півищену температуру.- уникай великого скупчення людей.Підозрюєш у себе коронавірус? Є три умови, які свідчать про ризик:1. якщо протягом останніх 14 днів ти перебував у регіонах, які охоплені вірусом, або мав контакт з зараженою особою.2. якщо маєш підвищену температуру.3. якщо кашляєш і маєш утруднене дихання.Що робити, якщо відчуваєш, що це може бути коронавірус?Відразу подзвони до санітарно- епідеміологічної служби АБО звернися до інфекційного відділу у лікарні чи до відділу спостережно-інфекційного, де будуть визначені подальші медичні дії.В Щецині звернися до лікарні на вулиці Arkońskа (можеш також викликати швидку допомогу)ПАМ'ЯТАЙ: Огляд і лікування осіб, у яких є підозра на коронавірус - безплатні. Також для осіб, які не мають медичного страхування і для чужоземців.Маєш ознаки подібні до коронавіруса, але не був в країні чи регіоні, де виявлений коронавірус і не мав контакту з зараженою особою? Виконуй основні правила охорони, коли кашляєш і чхаєш, а також гігієну рук. Залишись вдома до того часу, поки не станеш здоровим.Ми всі разом відповідаємо за нашу спільну безпеку.