Proboszcz do rosyjskojęzycznych wiernych: Что нужно знать о коронавирусе?

Коронавирус SARS-COV-2 вызывает заболевание под названием Covid-19. Признаки начала заболевания: высокая температура, чувство усталости, боль в мышцах, кашель и удушье.

Заражение происходит воздушно- капельным путём. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом:- как можно чаще мойте руки горячей водой с мылом или другими средствами дезинфекции- старайтесь не прикасаться руками к лицу, глазам, носу- при кашле и чихании прикрывайтесь не ладонью, а салфеткой , либо локтевым сгибом- держитесь на расстоянии больше 1,5 метра от кашляющих и чихающих людей- избегайте по возможности людных мест и массовых скопленийКак определить, есть ли у Вас подозрение на коронавирус?1. Находились ли Вы ближайшие 14 дней в странах, где зарегистрирован коронавирус, были ли у Вас контакты с зараженными людьми?2. Повышена ли у Вас температура тела?3. Чувствуете ли Вы удушье, насколько Вам тяжело дышать?Есть ли у Вас кашель?Если Ваш ответ положительно по всем 3 пунктам, Вам следует немедленно заявить о себе в санитарно- эпидемиологическую службу, вызвать Скорую Помощь либо прийти лично в инфекционное отделение больницы. В ЩецинеВы можете сделать это , позвонив на номер 999, либо придя в больницу на улице Арконской (Szpital przy Arkonskiej).Внимание: обследование и лечение лиц с подозрением на коронавирус является бесплатным, в том числе для иностранцев и лиц без страховки.При симптомах обычной простуды, если Вы не находились в странах с высоким показателем коронавируса, не вступали в контакт с зараженными и не чувствуете у себя симптомов коронавируса, Вам все же лучше оставаться дома и заняться обычным лечением. Не подвергайте себя дополнительному риску и оставайтесь дома до полного выздоровления.Наша общая безопасность – в наших руках