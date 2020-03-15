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Proboszcz do rosyjskojęzycznych wiernych: Что нужно знать о коронавирусе?

Region Maciej PAPKE

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Коронавирус SARS-COV-2 вызывает заболевание под названием Covid-19. Признаки начала заболевания: высокая температура, чувство усталости, боль в мышцах, кашель и удушье.
W krajach bałtyckich około 150 przypadków koronawirusa

W krajach bałtyckich około 150 przypadków koronawirusa

Proboszcz do ukraińskojęzycznych wiernych: Що ти повинен знати про новий коронавірус?
Заражение происходит воздушно- капельным путём. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом:
- как можно чаще мойте руки горячей водой с мылом или другими средствами дезинфекции
- старайтесь не прикасаться руками к лицу, глазам, носу
- при кашле и чихании прикрывайтесь не ладонью, а салфеткой , либо локтевым сгибом
- держитесь на расстоянии больше 1,5 метра от кашляющих и чихающих людей
- избегайте по возможности людных мест и массовых скоплений
Как определить, есть ли у Вас подозрение на коронавирус?
1. Находились ли Вы ближайшие 14 дней в странах, где зарегистрирован коронавирус, были ли у Вас контакты с зараженными людьми?
2. Повышена ли у Вас температура тела?
3. Чувствуете ли Вы удушье, насколько Вам тяжело дышать?

Есть ли у Вас кашель?

Если Ваш ответ положительно по всем 3 пунктам, Вам следует немедленно заявить о себе в санитарно- эпидемиологическую службу, вызвать Скорую Помощь либо прийти лично в инфекционное отделение больницы. В Щецине
Вы можете сделать это , позвонив на номер 999, либо придя в больницу на улице Арконской (Szpital przy Arkonskiej).

Внимание: обследование и лечение лиц с подозрением на коронавирус является бесплатным, в том числе для иностранцев и лиц без страховки.

При симптомах обычной простуды, если Вы не находились в странах с высоким показателем коронавируса, не вступали в контакт с зараженными и не чувствуете у себя симптомов коронавируса, Вам все же лучше оставаться дома и заняться обычным лечением. Не подвергайте себя дополнительному риску и оставайтесь дома до полного выздоровления.
Наша общая безопасность – в наших руках
o.Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
o.Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

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