Maksymalnie 50 osób na mszy świętej w kościele

Maksymalnie 50 osób może uczestniczyć w mszy świętej w każdym kościele w niedzielę. To zalecenia władz sanitarnych, do których musi zastosować się polski Kościół w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa.

Niektóre parafie przeprowadzą transmisje mszy w internecie.







Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęcił również do dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu.Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej dotyczy, m.in. osób w podeszłym wieku, dzieci i młodzieży, ale też tych, którzy czują obawę przed zakażeniem. Dla osób, które przyjdą do kościoła obowiązuje limit 50 osób.- Należy liczyć się z tym, że przy drzwiach kościoła będą pewnie świeccy pracownicy oraz współpracownicy parafii, którzy będą liczyć osoby wchodzące i pewnie niejedna osoba będzie proszona o to, aby pozostać na zewnątrz - mówi ks. Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.W trosce o drugiego człowieka, ale i o własne zdrowie oraz życie czasem trzeba podjąć takie kroki - dodaje ks. Michał Mikołajczak. - Nawet jeżeli to byłoby trudne dla takiej osoby starszej, bo ona przez kilkadziesiąt lat nie opuściła niedzielonej eucharystii. Tutaj kładziemy na serca przede wszystkim najbliższej rodziny, tych osób starszych, z prośbą, aby te wyjaśnienia docierały do nich - mówi ks. Mikołajczak.