Zdecydowały o tym lokalne władze. To w związku z epidemią koronawirusa. Na zachorowania najbardziej narażeni są starsi ludzie, dlatego nie powinni wychodzić z domów.

Prezydent Stargardu uruchomił specjalną pomoc skierowaną do samotnych osób starszych 65+ mających problemy z poruszaniem się.Wystarczy zadzwonić pod numer - 91 577 50 90 i zgłosić potrzebę zakupów. Dzwonić można w dni powszednie od godziny 8:00 do 21:00 (od poniedziałku do piątku) a w weekendy od 8:00 do 14:00.