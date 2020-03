Nie będzie takiego momentu w Polsce, ani we Włoszech, żeby nie była odprawiana msza święta. Ks. dr Paweł Płaczek odpowiada na ostatnie spekulacje czy w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce zostaną zamknięte kościoły.

9 marca Konferencja Episkopatu Włoch postanowiła zawiesić do 3 kwietnia publiczne odprawianie Mszy, a także udzielanie chrztów i sprawowanie pogrzebów. W Polsce obowiązuje ograniczenie liczby wiernych do 50 podczas jednej mszy świętej.- Msza św. była i będzie w Kościele - mówi dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. - Czasami sam kapłan idzie do ołtarza i sprawuje taką liturgię, czasami jest tylko kilka osób i to może się wydarzyć również w Polsce. Trzeba wziąć pod uwagę sytuację nadzwyczajną, ale nie wolno mówić "zamknięcie kościołów i brak Eucharystii". Eucharystia zawsze była w Kościele, nawet kiedy Kościół był prześladowany. W katakumbach, w różnych miejscach, po domach celebrowano obecność Jezusa w Eucharystii. Mogę zapewnić, że nie będzie takiego dnia w Polsce, dopóki świat istnieje, żeby nie była celebrowana Eucharystia.Oczywiście poza Wielkim Piątkiem, kiedy w Kościele nie odprawia się mszy świętej.Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w związku z zaleceniami władz sanitarnych zachęcił wiernych do dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu.