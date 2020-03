Fot. Maciej Myszkowiak [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa respiratory dla szczecińskich szpitali zakupi firma Calbud - poinformował jej prezes.

Jak mówi, zachęcił go do tego profesor Tomasz Byrski, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej.



Na razie nie wiadomo jeszcze, do których placówek trafią urządzenia, ale Edward Osina zachęca innych przedsiębiorców do włączenia się w akcję. - Serdecznie zapraszamy. Profesor Tomasz Byrski dał nam taką propozycję. Szukamy miejsca, gdzie można zakupić takie respiratory - dodaje Osina.



Firma Calbud wybuduje nową siedzibę Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duńskiej w Szczecinie.