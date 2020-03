Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku zmiany na pocztach. Nie będzie można wysłać zagranicznej przesyłki, placówki będą pracować krócej.

Poczty, dotychczas całodobowe, będą otwarte w całym kraju przez siedem dni w tygodniu, ale tylko w godzinach 8.00-20.00. Pozostałe placówki w dni robocze będą czynne przez sześć godzin. Punkty obsługi w galeriach handlowych będą zamknięte. Zawieszenie transportu lotniczego wiąże się ze wstrzymaniem przyjęć przesyłek do innych krajów.



To nie wszystko. Poczta wprowadza strefy ochronne, aby dbać o bezpieczeństwo pracowników. Oznacza to, że przy okienku może znajdować się jedna osoba, miejsce oczekiwania będzie wyznaczone taśmami. Pracownicy otrzymają płyny dezynfekcyjne i rękawiczki.



Ważna informacja dla emerytów i rencistów - Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych. Dla emerytów i rencistów objętych kwarantanną zostaną wdrożone dodatkowe procedury.