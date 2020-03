Szkoły zamknięte, nauczyciele w dyspozycji

Do 25 marca zamknięte zostały wszystkie szkoły na terenie całego kraju. Nie oznacza to jednak, że nauczyciele placówek oświatowych mają czas wolny.

- W przeciągu dwóch tygodni nauczyciele będą do dyspozycji dyrektora szkoły. To on zadecyduje, czy będą przebywali w domu czy też zostaną wezwani do pracy. Niestety, nie będą mieli zapłacone za godziny ponadwymiarowe, ale liczę ta to, że jest zrozumienie dla tej sytuacji - mówi zachodniopomorski wicekurator oświaty, Jerzy Sołtysiak.





Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek apeluje do rodziców, by ten czas potraktować poważnie.





- Istotą tej przerwy w działaniu placówek oświatowych nie są ferie czy odpoczynek, ale zagrożenie koronawirusem. Wiemy doskonale, że w dużych skupiskach się to przenosi i stanowi poważny problem i czynnik zagrożenia. Dlatego bardzo prosimy rodziców, by w taki sposób zorganizowali czas dzieciom i młodzieży, żebyśmy w mieście nie mieli przeróżnych spotkań - mówi Krzystek.



Pozostają w domach, ale są nadal do dyspozycji dyrektorów szkół.W okresie zawieszenia nauki w szkołach Kuratorium zachęca nauczycieli i uczniów do korzystania z platformy edukacyjnej epodreczniki.pl. Znajdują się na niej materiały do samodzielnej nauki w domu.Powinni z nich skorzystać przede wszystkim uczniowie przygotowujący się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz egzaminu zawodowego.