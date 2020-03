Szpital przy ul. Arkońskiej placówką zakaźną

Szpital wojewódzki w Szczecinie jest od poniedziałku placówką zakaźną - to z powodu epidemii koronawirusa.

Pacjenci z Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej zostali przewiezieni do innych szczecińskich placówek, a pozostali - do pozostałych budynków szpitala przy ul. Arkońskiej.- Szpitalem jednoimiennym jesteśmy od północy. Do dyspozycji mamy 250 miejsc; to poszerzony oddział zakaźny naszego szpitala - mówi Mateusz Iżakowski pełniący obowiązki rzecznika prasowego placówki.Przy szpitalu powstała też mobilna izba przyjęć.- To namioty, które strażacy ustawili już w minionym tygodniu. Tak odbywa się pierwsza selekcja osób, które zgłosiły się do nas z podejrzeniem koronawirusa. Lekarze decydują, czy pacjent ma objawy, czy musi zostać skierowany na specjalistyczne badania czy też to zwykłe przeziębienie - dodaje Iżakowski.Do szpitala w ubiegłym tygodniu trafiła specjalna maszyna testująca obecność koronawirusa. Test trwa 4 godziny.W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 19 szpitali w Polsce zostało przekształconych w szpitale zakaźne.