Do ZUW i NFZ tylko "w uzasadnionych, ważnych sprawach"

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga petenci Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zawieszona jest obsługa osób nieumówionych.

Wszystkie internetowe rezerwacje wizyt do 30 kwietnia 2020 r. zostały anulowane. Od wtorku obsługa klienta odbywać się będzie tylko w uzasadnionych, ważnych sprawach,

po uprzednim umówieniu wizyty.



Od poniedziałku dla klientów ZUW czynne będzie tylko wejście od ul. Jarowita.



Obsługujemy tylko sprawy pilne - w podobnym tonie informują pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie i Koszalinie. Wszyscy, którzy przyjdą do biura Funduszu dostaną ulotkę z wykazem spraw, które można załatwić korespondencyjnie lub przez internet.



Zawieszone do odwołania zostają takie usługi jak potwierdzenie profilu zaufanego oraz przyjmowanie listów w salach obsługi klientów.



Unikanie bezpośredniego kontaktu ma zabezpieczyć pracowników NFZ przed zarażeniem koronawirusem.