Wirusolog: "Nie wolno słuchać bajek o koronawirusie"

Nie wolno słuchać bajek o koronawirusie - przekonywał w "Rozmowie pod Krawatem" profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zdaniem profesora - za bardzo panikujemy, a "wirusy się pojawiają i dalej będą się pojawiały". Gut podkreślał, że koronawirus za bardzo "wszedł w nasze życie codzienne".Koronawirus to test dla służby zdrowia w poszczególnych krajach - mówił profesor Włodzimierz Gut. - Zapomina się, że każda generacja czymś się różni od poprzedniej. Dla człowieka generacja to 30 lat, dla wirusa 11 sekund. To ile osób umiera jest wskaźnikiem bardziej chyba jakości służby zdrowia w danym kraju niż samej mocy wirusa - tłumaczył Gut.W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie przebywa 6 osób zakażonych koronawirusem. Do tej pory w całym kraju zmarły 3 osoby. Wszystkie cierpiały na choroby towarzyszące.