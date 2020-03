Prezydent Świnoujścia apeluje w sprawie Polaków pracujących w przygranicznych miejscowościach; napisał w tej sprawie list do wojewody zachodniopomorskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Jak pisze: pracownicy ci nie mają żadnego problemu, by każdego dnia przekraczać dwa razy dziennie granicę z Niemcami. Przez to przejście graniczne Świnoujście-Garz jest w zasadzie otwarte, co stwarza zagrożenie dla całego miasta.Kilkunastu mieszkańców kurortu pracuje w hotelach i restauracjach w Ahlbeck czy Heringsdorf. Tam sytuacja wygląda inaczej niż w Polsce - hotele i ośrodki są pełne turystów, otwarte są kawiarnie i restauracje.Pracownicy boją się o to, że mogą "złapać wirusa" po niemieckiej stronie i zakazić najbliższych. Są skłonni, by na czas zamknięcia granic pozostać w domu, jednak nie pozwalają na to ich pracodawcy.Janusz Żmurkiewicz prosi o rozwiązanie tej sytuacji