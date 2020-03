- Gdyby dokumenty wydawano wcześniej, to kontrole na granicy przebiegałyby szybciej... https://pixabay.com/pl/1016290/ cloudhoreca/(CC0 domena publiczna)

- Gdyby dokumenty wydawano wcześniej, to kontrole na granicy przebiegałyby szybciej - ocenia w rozmowie z reporterem Radia Szczecin pan Błażej, kierowca samochodu ciężarowego transportujący towary w Europie.

Szczecinianin opowiada, że w drodze z Wielkiej Brytanii nie spotkał utrudnień. Jedyna kontrola, jaka go spotkała, to ta w Kołbaskowie. Mężczyzna w poniedziałek rano rano wrócił do domu.- Wszystko byłoby fajniej, gdyby te karty wydawano wcześniej. Żeby wypełniało się je szybciej. Nie mamy pesel-u szefa, bo przecież tego nikt nie wozi ze sobą, regon firmy..., a tam żądają regonu, na pieczątce tego nie mam... - tłumaczył pan Błażej.Od niedzieli granicę z Niemcami można przekraczać wyłącznie w trzech miejscowościach: Kołbaskowie, Krajniku oraz Świnoujściu. Rygorystyczne kontrole są przeprowadzane w związku z pandemią koronawirusa. Mają potrwać 10 dni.