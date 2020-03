Przychodnie apelują: teleporady zamiast wizyt

Szczecińskie przychodnie apelują, żeby bez pilnej potrzeby nie przychodzić i nie narażać zdrowia swojego i pracowników punktów medycznych.

Przychodnia Portowa w Szczecinie uruchomiła 20 linii telefonicznych. Dostępni przy komórkach będą lekarze pierwszego kontaktu. Ci udzielą porad zdrowotnych, wystawią receptę oraz skierują pacjenta w odpowiednie miejsce.O nie przychodzenie bez pilnej potrzeby, prosił w rozmowie z naszym reporterem Karol Wasilewski, prezes Przychodni Portowej.- To czy pacjent, który przyjdzie będzie obsłużony zależy od tego z jakim problemem się zjawi. Jeśli z receptą lub przedłużeniem recepty, zostanie wysłany do kontaktu telefonicznego, ze względu na swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pracowników. W przypadku przejawiania objawów grypopodobnych, pacjenci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, żeby lekarz poinformował co należy w danej sytuacji zrobić - mówi Wasilewski.Numery telefonów, pod które można dzwonić widnieją na stronie internetowej Przychodni Portowej.