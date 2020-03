Akcja #gastrodlalekarzy. Restauratorzy gotują dla lekarzy

Już kilkanaście szczecińskich restauracji i kawiarni dołączyło do akcji #gastrodlalekarzy.

W ramach akcji restauracje, bary i kawiarnie przygotowują posiłki dla lekarzy i personelu medycznego w szpitalu przy ul. Arkońskiej. To w tej placówce leżą pacjenci zarażeni koronawiursem.Szczecińscy gastronomicy chcą w tej sposób wesprzeć ich w ciężkiej pracy i za nią podziękować.Do akcji włączyła się między innymi kawiarnia "Alternatywnie". To była spontaniczna decyzja - mówi jej właściciel Adam Rosołowski. - Trzeba sobie pomagać. Branża gastronomiczna i tak przeżywa ciężki okres, siedzimy w lokalach, więc możemy coś od siebie dać. Słyszeliśmy dużo informacji, że w szpitalach mają problem z zamówieniem sobie jedzenia, gdyż niektóre lokale odmawiają dostawy z obawy o zdrowie swoich pracowników - tłumaczy Rosołowski.Posiłki do szpitala zawiezie Delivery City JSK UniCar. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania, jak mówi Rafał Szczęsny, główny specjalista ds. handlowych firmy.- Na chwilę obecną musimy rozpisywać sobie grafik logistyczny z wyprzedzeniem na kolejne dni, ponieważ mamy takie zapotrzebowanie zgłoszone z restauracji, że nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkiego na raz - mówi Szczęsny.Firma Delivery City dostarczy jedzenie pod szlaban przed szpitalem. Tam przejmą je pracownicy.Chętne restauracje mogą się zgłaszać pod numerem telefonu: 883 445 845.