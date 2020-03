Samorządy przygotowują miejsca do kwarantanny

Samorządy na Pomorzu Zachodnim szykują miejsca do możliwej kwarantanny. To kolejny etap planu epidemiologicznego wdrażany na polecenie wojewody zachodniopomorskiego.

Miejsca dla każdego wystarczy - zapewnia biuro prasowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mogą one przydać się np. dla tych osób, które po przekroczeniu granicy muszą poddać się kwarantannie, a nie mają takiej możliwości we własnym domu.W Szczecinie miejsca kwarantanny są w dwóch akademikach. W powiecie polickim to m.in. internat Zespołu Szkół w Policach - mówi starosta policki Andrzej Bednarek.- Naprawdę determinacja jest ogromna. Wojewódzki lekarz weterynarii udostępnił chociażby swoje zasoby do działań sztabu kryzysowego. Wszystkim leży na sercu, żebyśmy dali sobie radę z tą sytuacją - zapewnia Bednarek.W powiecie goleniowskim, miejsce kwarantanny będzie mieścić się m.in. w internacie przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie. Jest także przygotowany transport osób, które mogą wymagać izolacji - mówi Anna Stępień-Buryszek, sekretarz powiatu goleniowskiego.- Miejsca są już przygotowane, jest to budynek wyposażony w łóżka, sanitariaty, także jest tam pełny komfort. Również jest zabezpieczona pościel, ręczniki, a także zabezpieczenie medyczne - informuje Stępień-Buryszek.Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, kwarantanną w całej Polsce może być objętych około 100 tysięcy osób.