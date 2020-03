Fake newsy posłów PO o Grupie Azoty

To kolejny fake news i działanie na szkodę Grupy Azoty - tak interpelację posłów Platformy Obywatelskiej komentuje Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Posłowie Marchewka, Nitras i Łącki złożyli w Sejmie interpelację na temat sporu zbiorowego i groźby strajku w Zakładach Chemicznych "Police" Grupa Azoty. Dwa tygodnie wcześniej zostało podpisane porozumienie ze związkami. Pracownicy dostaną 350 złotych podwyżki.Porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem Zakładów Chemicznych "Police" zostało podpisane 2 marca. Związkowcy domagali się 350 złotych podwyżki.Dostaliśmy te podwyżki w dwóch transzach - 200 złotych od lutego, kolejne 150 od lipca - mówi Janusz Krzemień, przewodniczący NSZZ "Solidarności 80", działającej w Zakładach Chemicznych "Police". - Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni i co najważniejsze zadowoleni są pracownicy z tego porozumienia - zapewnia Krzemień.Tymczasem 11 marca, posłowie Marchewka, Nitras i Łącki z PO złożyli interpelację na temat sporu zbiorowego w Zakładach Chemicznych "Police", którego nie ma.W interpelacji do ministra aktywów państwowych, posłowie PO piszą o groźbie strajku pracowników z powodu niezrealizowania postulatów płacowych. „Strajk pracowników w branży chemicznej może oznaczać straty i trudności wywiązania się z zawartych kontraktów" - czytamy w interpelacji.Straty Grupy Azoty mogą być spowodowane nieodpowiedzialnym działaniem zachodniopomorskich posłów PO, którzy podają nieprawdziwe informacje - uważa Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty. - Zastanawiam się, ile trzeba mieć złej woli, żeby przez te wszystkie lata szkodzić Grupie Azoty - dodaje Wardacki.Podobną interpelację posłowie PO złożyli w ubiegłym roku, w której podali nieprawdziwe informacje o inwestycjach Grupy Azoty w Senegalu. Wtedy pod interpelacją do premiera podpisał się poseł Marchewka, Gawłowski i Obrycki.