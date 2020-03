Problemy z wymianą załóg na statkach PŻM

Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie będzie podmian marynarzy na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej. Ten największy polski armator ma problemy z wymianą załóg ze względu na epidemię koronawirusa.

Podmiany zostaną wstrzymana na czas nieokreślony - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.



- Na razie udało nam się wysłać marynarzy na statek Narię do Rygi i zrealizować ostatnią podmianę ze Stanów Zjednoczonych ze statku Regalica. Zanim Stany Zjednoczone się po prostu zamknęły. W chwili obecnej, kolejne kraje ogłaszają blokady granic, więc zmuszeni jesteśmy na jakiś czas - nie wiem jaki - zawiesić podmiany. Właśnie w związku z brakiem możliwości repatriacji marynarzy do kraju - informuje Gogol.



W normalnej sytuacji, w ciągu miesiąca dochodzi do kilku podmian marynarzy. Wymienia się zwykle część załogi statku.