Kołobrzeg wprowadza środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem

Ograniczone funkcjonowanie urzędów i wszystkich miejskich spółek - to działania podjęte przez kołobrzeskie władze miasta w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.

O wprowadzonych środkach bezpieczeństwa mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. - Mieszkańcy, którzy muszą swoje sprawy załatwić bezpośrednio, mogą oczywiście wejść do Urzędu Miasta, ale następuje to po uprzednim umówieniu się. We wszystkich spółkach miejskich zawieszają działania biura obsługi klienta, autobusy kursują według weekendowego rozkładu jazdy. Nie można nabyć biletu u kierowcy - mówi Mieczkowska.Aby ograniczyć ruch w miejskich autobusach od poniedziałku w Kołobrzegu zawieszono opłaty w Strefach Płatnego Parkowania.W związku z zagrożeniem koronawirusem już wcześniej podjęto decyzję o zamknięciu oddziałów miejscowego szpitala. Nieczynne pozostaje także miejskie targowisko. W poniedziałek o zamknięciu zdecydowały też pierwsze hotele.Koronawirus wpłynął również na lokalny sport. W domach pozostali piłkarze Kotwicy, których treningi zawieszono. Decyzja o tym, co dalej zapadnie we wtorek.