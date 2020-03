Policja: nie ma problemów z osobami objętymi kwarantanną

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Osoby objęte kwarantanną w naszym regionie stosują się do zaleceń - podsumowuje zachodniopomorska policja.

Co najmniej raz dziennie kontrolujemy, czy przechodzący kwarantannę jest w domu - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podinsp. Alicja Śledziona.



- Do wskazanego adresu, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną, kierowani są przede wszystkim umundurowani policjanci. Nawiązujemy pod adresem kontakt telefoniczny i prosimy, żeby ta osoba dała znać, że jest w domu. Odbywa się to przeważnie tak, że pojawia się w oknie i w ten sposób potwierdza swoją obecność - tłumaczyła Śledziona.



W niedzielę kwarantanną objętych było 440 osób - dodała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.



- Tylko w dwóch przypadkach stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości. Wtedy policjanci niezwłocznie informują odpowiednie służby sanitarne, które wydają decyzję administracyjną - mówiła Śledziona.



Za złamanie zakazu opuszczania domów grozi grzywna nakładana przez inspekcję sanitarną w wysokości do 5 tys. zł.