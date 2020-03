3 mln zł od Grupy Azoty na walkę z koronawirsuem

Stacja pipetująca oraz aparat do wykrywania koronawirusa trafi do szpitala przy ulicy Arkonskiej w Szczecinie. Pieniądze na zakup przekazała Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police.

Urządzenie kupiono na wniosek wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca.- Bardzo serdecznie dziękuję za tak szybką reakcję. Grupa Azoty niezwłocznie odpowiedziała na wniosek, który skierowaliśmy do niej o wsparcie zakupu maszyny do testowania próbek na obecność koronawirusa. Podpisała dzisiaj umowę z Wojewódzką Stacją Sanepidu na sfinansowanie jej zakupu. To jest sprzęt bardzo zaawansowany, badający w jednorazowym cyklu 70 próbek - mówi wojewoda zachodniopomorski.Tyle próbek można przebadać w ciągu czterech godzin.Koszt urządzenia to 430 tysięcy złotych. Łącznie Grupa Azoty przekaże na walkę z koronawirsuem 3 mln zł.