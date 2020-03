Elektrownia Dolna Odra. Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Polska Grupa Energetyczna i Gaz System podpisały umowę na budowę przyłącza gazowego do Elektrowni Dolna Odra.

Porozumienie zakłada wybudowanie 63 kilometrów gazociągu i stacji, która będzie tłoczyć to paliwo do elektrowni.



W Elektrowni Dolna Odra zostaną wybudowane dwa największe w Polsce bloki na gaz o mocy 1400 megawatów. Inwestycja ma zostać ukończona za trzy lata. Gaz do bloków ma pochodzić z terminalu LNG w Świnoujściu.