"Wyjście Andrzeja Dudy do ludzi pokazuje, że prezydent nie ucieka"

Prezydent Andrzej Duda. Fot. Jakub Szymczuk/KPRP/Archiwum

Andrzej Duda nie chowa się w Pałacu Prezydenckim i wychodzi do ludzi, a to świadczy o jego odpowiedzialności - uważa dr Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, który był gościem "Popołudniowej Przeplatanki" Radia Szczecin.

- Władza nie ucieka, tylko władza jest wśród osób. Tu chodzi o to, jak np. królowa brytyjska w czasie II wojny światowej nie opuściła Londynu. Niesamowite znaczenie symboliczne i tak samo jest tutaj. Wyjście Andrzeja Dudy do ludzi też pokazuje, oczywiście w granicach rozsądku, że prezydent nie ucieka. To jest niesamowicie ważna rola - mówi politolog.



Dr Piotr Chrobak dodał, że nie rozumie tych, którzy dzisiaj atakują kościół za to, że chce być z ludźmi i dodaje im otuchy w trudnym okresie epidemii.



- Zawsze, odkąd mamy religię katolicką, kiedy coś się źle działo ludzie szukali schronienia w kościele. Tu nawet nie chodzi o to, żeby fizycznie pojawiać się w większych zgromadzeniach, ale apel hierarchów kościelnych, dodawanie otuchy, też powoduje łagodzenie tego strachu - mówi Chrobak.



Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja.