Miasto kupi urządzenie do testów na obecność koronawirusa [WIDEO]

Miasto zaangażuje się w zakup urządzenia do testów na koronawirusa - zapowiedział podczas wideokonferencji Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.





Stanie się to na prośbę dyrektora szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.- Będzie to nowoczesne urządzenie, które mam nadzieję w ciągu paru najbliższych dni trafi do Szczecina. Dzięki temu będziemy mogli wykonywać więcej testów i umożliwimy lepszą diagnostykę. A zatem będziemy bardziej pewni co do stanu zdrowia szeregu osób, które trafiają do szpitala. Bądź są niezbędne z punktu widzenia miasta, bo takie też przypadki mogą się w przyszłości zdarzyć - powiedział Piotr Krzystek.Dotychczas w Szczecinie jest jedno urządzenie do testów na koronawirusa. Znajduje się ono w szpitalu przy ulicy Arkońskiej.