Nie przychodźcie bez pilnej potrzeby - apelują szczecińskie przychodnie.

Placówki oferują teleporady zamiast osobistych wizyt.

Przychodnia Portowa w Szczecinie uruchomiła 20 linii telefonicznych; dostępni przy komórkach są lekarze pierwszego kontaktu. Medycy udzielają fachowych porad, kierują do specjalistów oraz wystawiają recepty.Karol Wasilewski, prezes Przychodni Portowej apelował o wstrzymanie się od wizyt w przychodniach.- Żeby nie zarażać i nie powodować, by ludzie gromadzili się w większych skupiskach, żeby wzajemnie się nie zarażać. Mamy ok. 20 linii, dokupiliśmy 12 numerów komórkowych, wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani - poinformował prezes Wasilewski.Numery telefonów pod które można dzwonić widnieją na stronie internetowej Przychodni Portowej.