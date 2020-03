Sokoły w gnieździe, będą jaja [WIDEO]

Słynne sokoły z Polic niedawno przyleciały do gniazda mieszczącego się na kominie zakładów chemicznych. źródło: https://www.youtube.com/watch?v=fcJYK0Kl9C0

Jeśli już przeczytaliście zaległe książki, obejrzeliście filmy, na które od dawna nie mieliście czasu i teraz brakuje Wam pomysłu na zajęcie w okresie odosobnienia: natura przynosi rozwiązanie.

Parę sokołów wędrownych, czyli Polę i Pola obserwuje czujne oko kamery.







Prawdopodobnie niebawem samica złoży jaja. Ptaki mają swoich wiernych miłośników. Niektórzy szczecinianie cyklicznie "zapuszczają żurawia" do gniazda sokołów.

Gniazdo sokoła zamontowane jest na wysokości 80 metrów.





Słynne sokoły z Polic niedawno przyleciały do gniazda mieszczącego się na kominie zakładów chemicznych. Można je podglądać w internecie. Ptaki zaczynają okres lęgowy.- Śmiałam się z rodziców i znajomych, że oglądają gniazdo sokołów na YT, ale dopadło to również mnie. Czytam książki, oglądam filmy, to już czwarty dzień i oglądam ptaszki - przyznała jedna z amatorskich ornitolożek.