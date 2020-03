Szczecińscy gastronomicy: jest ciężko, ale dajemy radę!

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zamknięto galerie handlowe, punkty usługowe, a także restauracje i bary.

Cześć właścicieli zdecydowała, by pracować, ale jedzenie przygotowywać tylko na wynos lub na dowóz. Tak postąpili np. właściciele kawiarni Alternatywnie w Szczecinie.- Podczas weekendu, przyznam, mieliśmy dość spory spadek jeśli chodzi o obroty, ale nie było tragedii. Ludzie przychodzą i biorą na wynos, spacerują... Jest ciężko, ale dajemy sobie radę. Radzimy sobie jak możemy - mówi właściciel, Adam Rosołowski.Nie traci jednak optymizmu.- Robimy swoje, mamy nadzieję, że sytuacja w kraju i na świecie się poprawi i wrócimy do normalności - dodał.Kawiarnia Alternatywnie przyłączyła się akcji #gastrodlalekarzy. Przygotowuje darmowe napoje, które są dowożone do szpitala przy ul. Arkońskiej.