Szczecińscy radni w kwarantannie

Szczecińscy radni, z którymi Dariusz Matecki uczestniczył w komisji, zostali poddani kwarantannie.

To Mirosław Żylik z Bezpartyjnych, Łukasz Tyszler, Patryk Jaskulski i Łukasz Kadłubowski z Platformy Obywatelskiej oraz Marek Chabior z Prawa i Sprawiedliwości.Radni z komisji są objęci kwarantanną do 23 marca. Jak mówi nam Łukasz Kadłubowski rozmawiał ze swoimi kolegami z PO - wszyscy czują się dobrze.- Z tego co wiem, to u nikogo nie występują objawy, jeśli chodzi o zarażenie. Ostatni kontakt z panem radnym Mateckim mieliśmy przeszło tydzień temu na komisji skarg i wniosków. Nie mieliśmy jednak bliższego kontaktu podczas komisji, a komisja trwała krótko, około 45 minut - dodaje Kadłubowski.Jak powiedzieli nam radni: Marek Chabior z PiS-u i Mirosław Żylik z Bezpartyjnych, czują się dobrze i nie mają żadnych objawów. W związku z zarażeniem koronawirusem przez radnego Mateckiego, przewodnicząca szczecińskiej Rady Miasta zdecydowała się odwołać sesję nadzwyczajną. Na sesji miała zapaść decyzja m.in. o zniesieniu Strefy Płatnego Parkowania na czas pandemii. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zapewnił, że urząd pracuje, aby zrobić to zdalnie.