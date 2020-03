Budowa Węzła Łękno - etap kolejny [ZDJĘCIA]

Budowa Węzła Łękno - etap kolejny. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Budowa Węzła Łękno - etap kolejny. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Budowa Węzła Łękno - etap kolejny. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Trzeba się przygotować do poważnych zmian w organizacji ruchu. Zamknięty zostanie odcinek ul. Zaleskiego miedzy torowiskiem kolejowym a aleją Wojska Polskiego.

Problem będą mieli też piesi. Nie będzie tam - w obu kierunkach - możliwości przejścia przez ul. Traugutta.



- Potrzebne jest to w celu wykopania głębokiego przekopu, 7-metrowego pod przyszłą kolej. Ze względów bezpieczeństwa ludzie nie będą mogli tamtędy przechodzić - poinformował kierownik budowy Rafał Godlewski.



Jaka trasa jest proponowana?



- Żeby przejść z Traugutta do sklepu, czy stacji benzynowej trzeba będzie nadłożyć drogi idąc ulicami: Traugutta, Waryńskiego i Lindego - instruuje inż. Godlewski.



Zamykany będzie tez przejazd częścią ul. Zaleskiego.



W przypadku pieszych kłopoty potrwają do końca sierpnia. Ulica Zaleskiego będzie zamknięta przez trzy miesiące.