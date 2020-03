Studenci medycyny pomagają w szczecińskich szpitalach

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

250 studentów zgłosiło się do pomocy w szczecińskich szpitalach. O pomoc wolontariuszy apelowały placówki i Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

To z powodu epidemii koronawirusa. Choć zarażeni są tylko w szpitalu przy Arkońskiej, to lekarze we wszystkich placówkach mają pełne ręce roboty.



- Do tej pory pracę rozpoczęło 30 studentów. Pomagali między innymi w punktach kontrolnych - mówi Jakby Pawlik, przewodniczący Parlamentu Studentów PUM. - Są one przy wejściach do szpitali klinicznych, gdzie studenci zabezpieczeni w środki ochrony osobistej, jak fartuchy, maski czy okulary ochronne, mierzą temperatury osobom wchodzącym na teren szpitala. Drugie miejsce, gdzie pomagają studenci, to oddziały, gdzie uczestniczą w opiece nad chorymi.



To głównie wolontariusze ze szczecińskiej uczelni, ale nie tylko. - To studenci głównie z PUM-u, z programów polskojęzycznych, ale również anglojęzycznych. Zgłosiło się do nas także kilku studentów z innych uniwersytetów medycznych w Polsce, którzy przebywają w Szczecinie - dodaje Pawlik.



Wolontariat na razie potrwa do 25 marca. Niewykluczone, że będzie wydłużony.