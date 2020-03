Przez wirusa rekrutacja do szkół po nowemu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Szczecina.

Urząd Miasta Szczecin podjął decyzję, aby wszystkie dokumenty, które rodzice muszą złożyć w procesie rekrutacji, były przesyłane elektronicznie.



- Wnioski będą przyjmowane do 27 marca - mówi Marta Kufel z Urzędu Miasta Szczecin. - Zasady się nie zmieniają. Wniosek należy wydrukować, podpisać. Prosimy jednak o to, żeby wszyscy rodzice, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji zrobili np. zdjęcie tych dokumentów lub zeskanowali i wysłali na adres mejlowy placówki, którą wskazali na pierwszym miejscu w swoim wniosku.



Urząd Miasta przypomina jednocześnie, że oryginał wniosku wraz załącznikami należy dostarczyć do danej placówki w formie papierowej, w terminie pięciu dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.