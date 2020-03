Policja sprawdza czy mieszkańcy przestrzegają kwarantanny

Blisko 1000 osób objętych jest kwarantanną w województwie zachodniopomorskim. Zdecydowana większość osób stosuje się do zaleceń Sanepidu i pozostaje w domach - mówi komisarz Mirosława Rudzińska z biura prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

- Policjanci potwierdzili obecność 941 osób, czyli nieobecnych, w miejscu objętym kwarantanną, mamy 22 osoby. Ta informacja została zgłoszona do właściwych organów, które będą ustalały co dalej. Mówię tutaj o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - mówi Rudzińska.Kwarantanną objęte są zarówno osoby po decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i powracający z zagranicy. - Wygląda to bardzo dobrze. Osoby, które są objęte kwarantanną wzięły sobie to do serca i w znacznej większości stosują się do kwarantanny - dodaje Rudzińska.Za niezastosowanie się do decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.