Od środy parkowanie w Szczecinie za darmo

Tylko uchwała rady miasta może zawiesić funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, ale od środy biletów postojowych nie trzeba kupować - poinformował prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

We wtorek miała odbyć się sesja rady miasta podczas, której taka uchwała miała być głosowana. Sesję jednak odwołano, po tym jak u radnego Dariusza Mateckiego wykryto koronawirusa.Przepisy się nie zmieniły, ale bilety nie będą konieczne - wyjaśniał Piotr Krzystek. - Mam taką informację ze spółki, która jest operatorem strefy płatnego parkowania, że w związku z absencją kontrolerów właściwie od jutra nie będzie ich po prostu na ulicach - informował prezydent Krzystek.By strefa była bezpłatna sugerowali mieszkańcy oraz Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Chodzi o to, by osoby, które pracują w centrum Szczecina, zamiast komunikacją miejską dojeżdżały własnymi samochodami i nie narażały się na zarażenie koronawirusem.