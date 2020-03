17.03.2020 Świnoujście. Stan epidemiczny. Dzień drugi - wtorek [DUŻO ZDJĘĆ]

Nadmorski kurort zazwyczaj tętni życiem. Bez względu na porę roku - pełno w nim zwykłych turystów i kuracjuszy licznych sanatoriów. Teraz jest nieco inaczej...

Na plaży wprawdzie wciąż są spacerujący. Ale tym razem idą jakby w mniejszych grupach. Nieco dalej od siebie. I nie mogą pójść wszędzie. Tam gdzie na piasku niegdyś było tylko oznaczenie, że tutaj kończy się Rzeczpospolita Polska, a zaczyna Republika Federalna Niemiec dziś widać to wyraźnie. Wojskowy patrol zawróci każdego kto chciałby przekroczyć przywróconą przez polskie i niemieckie przepisy granicę.Na gwarnej zazwyczaj promenadzie też jest dużo spokojniej. Nie słychać, aż tylu gości zza zachodniej granicy. Życie zamarło, tak jakby ściśle było związane z restauracjami i kawiarniami, które zamknięte są na głucho.I tylko na przejściu granicznym Świnoujście - Garz wciąż trwa ruch. Świnoujścianie bądź jadą do, bądź wracają z pracy w niemieckich hotelach. Ale i to się wkrótce skończy.Niemcy zamknęli dla turystów swoje wyspy na Bałtyku. Uznam też. A to oznacza, że wkrótce z hoteli znikną goście. Nie będzie już konieczności, by jeździć do pracy.Wtorek, był drugim powszednim dniem obowiązywania w Polsce stanu epidemicznego. Zobacz jak wyglądał on w Świnoujściu - dzięki zdjęciom Roberta Stachnika, filmowi Macieja Papke i relacjom reportera Radia Szczecin Bartłomieja Czetowicza.