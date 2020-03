Szpital w Zdrojach będzie przyjmował ciężarne zarażone koronawirusem

Szpital w Zdrojach będzie przyjmował kobiety w ciąży i dzieci, które zarażą się z koronawirusem - mówił w "Samorządowej Przeplatance" dyrektor szpitala Łukasz Tyszler.

Już trwają przygotowania placówki do tego celu, a wiele rzeczy dzieje się w trybie zdalnym - mówił Tyszler.- Jeżeli chodzi o szpital "Zdroje", to będzie zakres małych dzieci, które będą musiały być poddane leczeniu - jeśli takie przypadki by były - na intensywnej terapii poniżej 15 kg. Od wczoraj przygotowujemy się również do leczenia ewentualnych pacjentek na oddziale ginekologiczno-położniczym, gdyby takie panie z tymi schorzeniami ginekologicznymi były, bądź gdyby mamy rodzące okazały się zarażone koronawirusem - mówił Tyszler.Podstawową placówką, która w Szczecinie przyjmuje pacjentów zarażonych koronawirusem jest szpital przy ul. Arkońskiej.