Szpital na Pomorzanach apeluje o pomoc w czasie epidemii

"My walczymy z koroną - wy zostajecie mecenasem zdrowia w koronie" - pod takim hasłem szpital na Pomorzanach w Szczecinie apeluje o pomoc w czasie epidemii.

Wcześniej zrobili to przedstawiciele placówki przy Arkońskiej. Przedstawiciele szpitala apelują do wszystkich osób, firm czy instytucji o pomoc finansową i rzeczową.Jak czytamy w komunikacie: "Szpital pracuje obecnie w szczególnych warunkach i to, co w normalnych warunkach byłoby zapasem na wiele tygodni czy miesięcy, może okazać się niewystarczające. Nie możemy pozwolić sobie na to, by dać się zaskoczyć".Niezbędny jest sprzęt medyczny na intensywną terapię, czyli respiratory ze sprężarką wraz z pompami infuzyjnymi strzykawkowymi czy ssaki elektryczne, ale też środki ochrony - takie jak m.in. maseczki, gogle czy rękawiczki.Potrzeba są też drobne dostawy produktów, które w normalnych warunkach pacjentom przyniosłyby rodziny, lecz obowiązuje zakaz odwiedzin. To np. kosmetyki, środki higieny osobistej czy woda w małych butelkach.Numer konta i treść apelu znajdziecie w załączniku.