Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ponowie wybrany. Profesor Bogusław Machaliński był jedynym kandydatem na to stanowisko.

To będzie jego druga kadencja, która potrwa do 2024 roku. W poprzedniej kadencji rektor Machaliński podpisał dokumenty na realizację największej inwestycji w historii uczelni.Przy rządowym wsparciu obok szpitala na Unii Lubelskiej rozpocznie się budowa Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Koszt inwestycji to prawie 600 milionów złotych.