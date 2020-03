Nożem kuchennym zaatakował kolegę. Grozi mu dożywocie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rzucił się z nożem na własnego kolegę. Teraz przestępca z Gryfina odpowie przed sądem - jest akt oskarżenia.

Pod koniec ubiegłego roku dwaj mężczyźni spędzali razem czas. W pewnym momencie pokłócili się, jeden z nich chwycił za nóż kuchenny i ugodził znajomego w brzuch. Na miejsce przyjechali policjanci i zatrzymali sprawcę. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a podejrzany do aresztu tymczasowego. 64-latek nie przyznał się do winy. Nie był w przeszłości karany.



Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.