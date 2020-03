Co musisz wiedzieć o koronawirusie i gdzie szukać potwierdzonych informacji [WIDEO]

Czy musisz zgolić brodę, aby chronić się przed koronawirusem? Albo czy picie ciepłej wody co kwadrans zapobiega zakażeniu? Rzetelne informacje na ten temat można znaleźć na rządowych stronach poświęconych epidemii.

Odpowiedzi na te i wiele innych wątpliwości można znaleźć na stronach gov.pl/koronawirus oraz pacjent.gov.pl





To odpowiedź na zalew sprzecznych i często absurdalnych informacji dotyczących SARS-CoV-2. Z opracowań opartych na badaniach na temat wirusa dowiemy się np., że fałszem są doniesienia o tym, że broda ma wpływ na zakażenie, albo że picie co kwadrans wody, przyjmowanie dużych ilości witaminy C czy smarowanie ciała alkoholem lub olejem w jakikolwiek sposób chroni przed wirusem. Albo, że brak dowodów naukowych na przenoszenie koronawirusa SARS-CoV-2 przez psy i koty.Prawdą z kolei są informacje, że koronawirusem można zarazić się używając monet i papierowych pieniędzy. Dlatego WHO zaleca bezdotykowe płatności kartą.