Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pracownicy Urzędu Miasta w Szczecinie od środy pracują zdalnie.

Magistrat działał będzie w minimalnej obsadzie, tak żeby mieszkańcy mogli załatwić tylko najpilniejsze sprawy - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.



- Zapraszam do urzędu tylko tych, którzy rzeczywiście niezbędnie potrzebują załatwienia konkretnych spraw, które nie mogą czekać. Uszanujmy to, że również urzędnicy, którzy funkcjonują w Biurze Obsługi Interesantów, mają swoje obawy, chcą być bezpieczni. Czym mniej nas będzie bezpośrednio w urzędzie, tym lepiej - mówi Prezydent Szczecina.



W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że częściowo zamknięte są galerie handlowe, punkty usługowe, bary i restauracje.