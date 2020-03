Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zwykle ratują życie i dbają o bezpieczeństwo na plaży, teraz zrobią zakupy potrzebującym. To ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Świnoujścia.

Wystarczy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zaplanować zakupy, które wystarczą na 2-3 dni, zrobić listę.



Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku od 9 do 10. Ratownicy robią zakupy do 13.



Każdy będzie mógł skorzystać z takiej pomocy dwa razy w tygodniu. Dzwonić należy pod numer 578 557 906.