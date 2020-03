Rozpoczyna się kolejny etap budowy Węzła Łękno. Około godziny 10 zmieni się tam organizacja ruchu.

- Tym razem poważniejsze kłopoty będą mieli piesi - informuje kierownik budowy Rafał Godlewski. - Na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta ustawimy zapory. Żeby przejść z ul. Traugutta i dostać się do sklepu Netto czy stacji Shell trzeba będzie nadłożyć drogi idąc obchodem Traugutta, Waryńskiego, Lindego i Zaleskiego.Utrudnienia mogą potrwać nawet do końca sierpnia.To jednak nie koniec. - Zamknięto właśnie dla samochodów przejazd częścią ulicy Zaleskiego - mówi Rafał Godlewski. - Od torów kolejowych do Wojska Polskiego w obu kierunkach. To jest potrzebne celem wykonania korektora kanalizacji w ulicy Zaleskiego. To bardzo głębokie, 4-metrowe wykopy.Zamknięty odcinek najlepiej omijać przez ulicę Mickiewicza. Te utrudnienia potrwają krócej, bo tylko przez trzy miesiące, czyli do drugiej połowy czerwca.