Wybory na rektora. "PUM świetnie wywiązał się z organizacji"

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie świetnie wywiązał się z organizacji wyborów rektora - komentował profesor Maciej Drzonek. Odbyły się one we wtorek.

Jedynym kandydatem był obecny rektor uczelni Bogusław Machaliński i udało mu się uzyskać wymaganą większość. Epidemia koronawirusa zmieniła jednak formułę tych wyborów.- Elektorzy powinni spotkać się w jednej sali i wysłuchać przemówień kandydatów, po czym oddać swój głos - mówi politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego i członek rady uczelni PUM. - Takie przemówienie zostało nagrane i ukazało się we wtorek na stronie interenetowej PUM-u i każdy mógł je odsłuchać. Wybory przeprowadzano od 13 do 17 i każdy mógł przyjść. Frekwencja, jeśli dobrze pamiętam, wyniosła 220 elektorów a kworum wynosiło około 149. Uważam, że jak na ten czas, frekwencja była wysoka.Druga kadencja Bogusława Machalińskiego potrwa do 2024 roku.