Ambitne cele nowego-starego rektora PUM-u

Druga kadencja Bogusława Machalińskiego potrwa do 2024 roku. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziękuje za kredyt zaufania, moim celem jest stworzenie elitarnej uczelni w Polsce - mówi profesor Bogusław Machaliński dla Radia Szczecin.

Profesor Machaliński został we wtorek wybrany rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kolejną kadencje. Uzyskał prawie 90 procent poparcia. W ciągu czterech najbliższych lat rektorowi zależy na rozbudowie onkologii akademickiej, rozwoju transplantacji oraz integracji studentów z uczelnią.



- Wszystkie te elementy miałyby doprowadzić do uzyskania przez PUM statusu uczelni badawczej, a ten status to oczywiście zupełnie inna rzeczywistość. Bylibyśmy wtedy w gronie najbardziej elitarnych, dużych uczelni w Polsce i z większą autonomią i większą subwencją i z jeszcze większymi możliwościami realizacji bardzo nowoczesnych, innowacyjnych badań naukowych - powiedział prof. Machaliński.



Jeszcze w poprzedniej kadencji rektor Machaliński rozpoczął realizacje największej inwestycji w historii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Przy rządowym wsparciu obok szpiala na Unii Lubelskiej rozpocznie się budowa Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Koszt inwestycji to prawie 600 milionów złotych.