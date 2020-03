18.03.2020 Gryfino. Stan epidemiczny. Dzień trzeci - środa [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kilkanaście kilometrów na południe od granic Szczecina. Senne do lat 70. zeszłego stulecia miasteczko. Dziś znowu żyje niespiesznie. Granica zamknięta, więc i ruch jakby mniejszy.

W Gryfinie, zwłaszcza w jego najstarszej części, czas stanu epidemicznego płynie wolniej. A jednak jest coś co wyróżnia je spośród miast które odwiedziliśmy do tej pory.



Ulicami i to wcale nie przemykając chyłkiem chodzą ci, którzy powinni zostać w domach. Starsi. Jakby pierwszy naprawdę ciepły dzień przekonywał, że to już po wszystkim. Że skoro tak pięknie świeci słońce... Tak romantycznie skrzy się w Regalicy... Niestety.



Kilka kilometrów dalej zamknięta granica przekonuje, że jednak nic się nie skończyło. Pilnowana jak niegdyś. Może tylko dziś z większym jednak uśmiechem. Ale jednak rubież nie do przekroczenia.Nawet przez uczestników tak uwielbianych tutaj transgranicznych biegów. Pierwszy miałby być już za półtora miesiąca. Tylko jak biec z Gartz do Gryfina, kiedy szlabany są opuszczone?



Środa była trzecim powszednim dniem stanu epidemicznego. Gryfino odwiedzili Maciej Papke (wideo) i Robert Stachnik (foto)