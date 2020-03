Coraz więcej wiemy o koronawirusie

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Koronawirus może przetrwać w powietrzu trzy godziny, a na plastikowych lub metalowych powierzchniach nawet trzy dni. Do takich wyników doszli naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych.

Najnowsze badania w tej sprawie opublikował właśnie specjalistyczny magazyn New England Journal of Medicine.



Amerykańscy naukowcy odtworzyli w warunkach laboratoryjnych w Montanie drogę, jaką wirus może przebyć od zakażonego człowieka. Na różne powierzchnie rozpylili próbki wirusa, umieszczone w specjalnym aerozolu. Jest on zbliżony do kropelek, jakimi oddycha lub kaszle zakażona osoba.



Okazało się, że w mikroskopowych kropelkach w powietrzu wirus jest w stanie przetrwać do trzech godzin, przy czym po pierwszej godzinie połowa cząsteczek wirusa traci właściwości zakaźne. Oznacza to, że z upływem czasu patogen jest coraz słabszy. W ten sam sposób wirus może przetrwać trzy doby na plastikowych i metalowych powierzchniach, a 24 godziny na kartonie. Najbezpieczniejszą powierzchnią jest miedź, na której patogen jest aktywny przez zaledwie cztery godziny.



Naukowcy porównali też obecny patogen do pierwszego wirusa SARS, który pojawił się w 2002 roku w Chinach. Okazało się, że oba mają podobne właściwości przemieszczania się, co dla naukowców jest wskazówką, że różnic epidemiologicznych należy szukać gdzie indziej. Taka informacja jest bardzo istotna w procesie poszukiwania szczepionki na koronawirusa.



Obecnie na świecie jest ponad 201 tysięcy zakażonych koronawirusem. W wyniku powikłań zmarło 8 tysięcy osób. Najwięcej ofiar zanotowano w Chinach, Włoszech, Iranie oraz Hiszpanii.