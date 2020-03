Ratownicy apelują, by wzywać ich tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. źródło: https://www.facebook.com/WSPR.Szczecin/photos/a.115620525165509/2886234924770708/?type=3&theater

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie włącza się w akcję #NieKłamMedyka.

Chodzi przede wszystkim o to, by pacjenci przekazywali podczas wywiadu prawdziwe informacje na temat stanu swojego zdrowia; nie zatajali objawów takich jak kaszel, osłabienie i duszności, ale również faktów dotyczących pobytu za granicą czy kontaktów z osobami zakażonymi.



Ratownicy apelują, by wzywać ich tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. Także w naszym regionie zdarzały się sytuacje, że pacjenci wzywali pogotowie, ale nie informowali, że mieli kontakt z zakażoną osobą.



Do takich interwencji ratownicy zakładają specjalne kombinezony ochronne. Ponieważ ich nie mieli, musieli zostać później objęci kwarantanną. Dotyczy to kilkunastu osób.