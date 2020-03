"Radio Szczecin na Wieczór": Tarcza Antykryzysowa

To imponująca kwota, jaką rząd przeznaczył na pomoc dla przedsiębiorców - tak w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Leszek Dobrzyński ocenił specustawę przygotowaną przez rząd premiera Morawieckiego.

Na pakiet dla przedsiębiorców nazwany "Tarczą Antykryzysową” rząd przeznaczy 212 miliardów złotych.- Imponująca kwota. Czy będzie wystarczająca, nie potrafimy teraz dać odpowiedzi. Nie wiemy, jak długo potrwa historia z koronawirusem. Nie wiemy, jak głębokie będzie miała skutki dla polskiej i światowej gospodarki... - mówił.Poseł Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy powiedział, że rządowa propozycja rządu pomocy przedsiębiorcom to - "materiał do dyskusji".- Przy takim zapowiadającym się kryzysie najistotniejszą rzeczą jest to, byśmy utrzymali miejsca pracy, byli przygotowany na to, że kryzys się kiedyś zakończy. A po drugie: mieli koncepcję na to, w jaki sposób inwestować w polską gospodarkę - zaznaczył poseł Wieczorek.Specustawa wspierająca polskich przedsiębiorców - przygotowana przez rząd - ma zostać przegłosowana przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.