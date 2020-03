Pakiet antykryzysowy w ocenie gości RSnW

Dobrze odbieram propozycje rządu wspomagające niewielkie firmy - tak w "Radiu Szczecin na Wieczór" Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ocenił specustawę, jaką przygotował rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

Chodzi o pakiet dla przedsiębiorców, nazwany "Tarczą antykryzysową", na który rząd przeznaczy 212 miliardów złotych.- Na obecnym etapie chodzi tutaj o firmy mikro i małe. Rozumiem, że rozmawiamy tutaj w perspektywie do maja, optymistycznej. Potem to będziemy mieli gospodarkę stanu wojennego, więc się wszystkie reguły zmienią - mówi Kaźmierczak.Mirosław Sobczyk, wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej powiedział, że przedsiębiorcy z zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej czekali na pakiet antykryzysowy z wielką nadzieją.- To idzie w dobrym kierunku, jest ileś elementów, które są bardzo pozytywne, myślę, że one zostaną dopracowane w szczegółach, bo tam są problemy. Jak będzie dalej? Czas pokaże - podkreśla Mirosław Sobczyk.Specustawą wspierającą polskich przedsiębiorców, przygotowaną przez rząd, Sejm ma zająć się jeszcze w tym tygodniu.