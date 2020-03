Wspierajmy służby walczące z epidemią. Trwa akcja "Rysunek dla bohaterów"

Pokaż swoje wsparcie i uznanie służbom walczącym z epidemią. Trwa akcja pod hasłem "Rysunek dla bohaterów". Inicjatywa zrodziła się w Szczecinie, ale rozszerza się już na cały kraj.

Narysujcie kolorowe obrazki związane z pracą osób, które troszczą się o bezpieczeństwo - chodzi o policjantów, strażaków, ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarki, żołnierzy, straż graniczną i innych służb. Jako znak wsparcia - przyklejcie je w oknie waszego domu, albo samochodu. Nie zapominajcie również o cichych bohaterach: pracujących w sklepach, wywożących śmieci, kierowcach autobusów i wielu innych, bez których nasze życie byłoby o wiele cięższe.Rysunki dodadzą otuchy - mówi popularyzator akcji, strażak ratownik medyczny Tomasz Kubiak, rzecznik zachodniopomorskiej straży pożarnej w Szczecinie.- Rysunki dzieci, które dzisiaj będąc w domu mogą świetnie wykazać się swoją kreatywnością, pomogą nam, wszystkim służbom. Taki rysunek doda otuchy, ciepła. Bardzo tego dzisiaj potrzebujemy, ponieważ każda chwila tej walki jest ciężka również dla nas. My również mamy rodziny. Ratownicy medyczni, strażacy, policjanci, żołnierze. Każdego dnia wychodzimy, żeby pomagać. A jednocześnie te rysunki wzmocnią nas w walce. Przyklejajcie je, pokazujcie, że nas wspieracie - mówi Kubiak.Akcja to inicjatywa szczecińskiego policjanta Michała Kurdziela, który do udziału zachęca na facebookowej grupie " Rysunek dla bohaterów ".